iPhone 14 Pro za 1099 dol. to złe wieści. Cena w Polsce jeszcze wyższa

iPhone 14 Pro ma być droższy od poprzednika. Jeśli wierzyć przewidywaniom, to Apple podniesie w USA kwoty o 100 dol. To sprawi, że cena w Polsce będzie jeszcze wyższa. Tym bardziej w obliczu silnego euro. W konsekwencji polska cena iPhone 14 Pro może wynieść w przypadku podstawowej wersji nawet 6 tys. zł.

iPhone 14 Pro to smartfon, który nie będzie tak tani, jak to było w przypadku poprzednika. Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, a są one bardzo prawdopodobne, to cena w Polsce będzie naprawdę wysoka. Do tej pory podstawowe wersje tych telefonów były dostępne w Stanach Zjednoczonych od 999 dol. To ma jednak ulec zmianie.

Dan Ives z firmy Wedbush Securities twierdzi, że cena iPhone 14 Pro w Stanach Zjednoczonych zostanie podniesiona o 100 dol., czyli trzeba będzie zapłacić od 1099 dol. To duża podwyżka. Apple w Europie stosuje inny przelicznik. Do tej pory ten sam model kosztujący 999 dol. Na Starym Kontynencie był dostępny od 1149 euro. To źle wróży kwotom w Polsce.

Cena iPhone 14 Pro w Polsce od 6 tys zł

Jeśli taki scenariusz się sprawdzi, to pewnie w Europie trzeba będzie zapłacić za podstawową wersję modelu iPhone 14 Pro od około 1260 euro. To oznacza, że cena w Polsce wyniosłaby aż 6050 zł. Tanio nie będzie, bo to kilkaset zł więcej niż w przypadku modeli z serii 13. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w trakcie wrześniowej premiery.

