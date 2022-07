iOS 16 beta, watchOS 9 beta i macOS Ventura beta w końcu zostały udostępnione przez Apple dla wszystkich. To oznacza, że każdy właściciel zgodnego sprzętu może zainstalować nowe oprogramowanie. Program pilotażowy z systemami operacyjnymi iOS 16 beta, watchOS 9 beta oraz macOS Ventura beta potrwa do września.

iOS 16 beta, watchOS 9 beta i macOS Ventura beta zostały udostępnione przez Apple deweloperom aplikacji już w czerwcu. Firma już wcześniej ogłaszała, że otwarty program pilotażowy nowego oprogramowania dla iPhone’ów, smartwatchy oraz Maców rozpocznie się w lipcu. Wszystko zwiastowało na to, że już wkrótce zostaną uruchomione publiczne testy. Tak też się stało.

Apple udostępniło iOS 16 beta, watchOS 9 beta i macOS Ventura beta dla wszystkich użytkowników. To oznacza, że teraz do testów może przystąpić każdy chętny użytkownik zgodnego sprzętu. Co w tym celu należy zrobić? Zarejestrować w Apple Beta Software Program (link) i pobrać odpowiedni profil dla własnego urządzenia, który to potem należy zainstalować.

Testy iOS 16 beta watchOS 9 beta i macOS Ventura beta do września

Spodziewamy się, że program pilotażowy iOS 16 beta i watchOS 9 beta potrwa do września. Inaczej może być w przypadku macOS Ventura beta, który w finalnej wersji może zostać wydany w październiku. Pamiętajmy, że są to poglądowe wydania nowych systemów operacyjnych, które z pewnością nie są pozbawione błędów.

źródło: opracowanie własne