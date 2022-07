iOS 16 beta 4 — kiedy Apple udostępni nową aktualizację dla iPhone’ów?

iOS 16 beta 4 to już kolejna aktualizacja poglądowego systemu dla iPhone’ów. Kiedy Apple ją udostępni? Na pewno w tym lub przyszłym tygodniu. Dokładny termin nie jest jednak znany, ale na pewno nie nastąpi to w ciągu najbliższych dni. Wynika to z faktu, że Apple chce najpierw uruchomić publiczne testy iOS 16 beta.