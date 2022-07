iPhone 14 Plus tak duży jak Pro Max. Potwierdza to zdjęcie etui

iPhone 14 Plus ma być nowością w tegorocznym portfolio smartfonów Apple. W sieci pojawiło się zdjęcie, które prezentuje etui dla wszystkich czterech nadchodzących telefonów z iOS. Na nim widać, że model Plus pod względem rozmiarów jest taki sam jak iPhone 14 Pro Max z 6,7-calowym ekranem. Rzućmy sobie na to okiem.

iPhone 14 Plus to smartfon, który we wcześniejszych plotkach pojawiał się z dopiskiem Max w nazwie. Wygląda jednak na to, że Apple mogło zmienić zdanie i zdecydować na inne nazewnictwo, które to też będzie nawiązaniem do przeszłości. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcie etui dla wszystkich czterech modeli.

Widzimy etui dla czterech telefonów z iOS. Są to zwykły iPhone 14, wersja Pro, Plus, a na końcu Pro Max. Wcięcia dla aparatów fotograficznych nie są żadnym zaskoczeniem. Taki design kamer sugerowały już dotychczasowe przecieki. Jak widać, zabrakło modelu Mini.

Zdjęcie etui potwierdza rozmiar iPhone 14 Plus jak Pro Max

Jak nietrudno zauważyć, iPhone 14 Plus wielkościowo jest taki sam jak model Pro Max. W obu telefonach Apple ma umieścić blisko 6,7-calowe ekrany OLED. Wiemy jednak, że tylko droższe smartfony dostaną wyświetlacze bez notcha. W zamian pojawią się dwa wcięcia. Jedno w formie okręgu, a drugie na kształt pigułki.

