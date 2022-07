iPad Mini 6 sprawia problemy po aktualizacji do iPadOS 15.5. Dotyczą ładowania

iPadOS 15.5 to aktualizacja, którą Apple udostępniło już kilka tygodni temu. Dostał ją także tablet iPad Mini 6, ale w przypadku tego konkretnego urządzenia okazała się ona być wadliwa. Wybrani użytkownicy sprzętu skarżą się na problemy, które obejmują ładowanie.

W najgorszym przypadku w tablecie iPad Mini 6 z zainstalowaną aktualizacją iPadOS 15.5 ładowanie w ogóle się nie odbywa. Jest to więc bardzo poważny błąd, który wyklucza użytkowanie sprzętu. Co ważne, problemy mają naturę oprogramowania i nie są spowodowane przez hardware, co Apple potwierdziło w wewnętrznej wiadomości wysłanej do pracowników.

Apple bada problemy z tabletem iPad Mini 6 z iPadOS 15.5

Apple przygląda się tym błędom i potwierdziło, że takie problemy z ładowaniem rzeczywiście występują w tablecie iPad Mini 6 z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem. Możliwe, że uda się je rozwiązać wraz z aktualizacją do iPadOS 15.6, która obecnie znajduje się na finiszu beta testów. Pewnie zostanie udostępniona jeszcze w tym miesiącu.

