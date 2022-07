MacBook Air M2 to sól w oku innych producentów laptopów niż Apple

MacBook Air M2 to komputer Apple, którego premiera jest blisko. Niedługo rusza przedsprzedaż i okazuje się, że jest to sól w oku innych producentów notebooków. Ci obawiają się, że ich laptopy wraz z wejściem do sprzedaży modelu MacBook Air M2 będą po prostu cieszyły się mniejszym zainteresowaniem ze strony klientów.

MacBook Air M2 został zaprezentowany w czerwcu, w trakcie konferencji WWDC 2022, gdzie pokazano także nowy model Pro. Ten drugi laptop jest już dostępny w sprzedaży. Natomiast za kilka dni Apple uruchomi przedsprzedaż pierwszego. Okazuje się, że jest to dosyć problematyczne dla innych producentów notebooków.

Inny producenci laptopów boją się, że nowy MacBook Air M2 wpłynie negatywnie na sprzedaż ich produktów. Apple po prostu odciągnie potencjalnych klientów. Dotyczy to jednak droższych komputerów. Wszak cena nowego modelu z logo nadgryzionego jabłka nie jest niska.

Cena laptopa Apple MacBook Air M2 jest wysoka

Jeśli nowy MacBook Air M2 wpłynie negatywnie na sprzedaż innych laptopów, to oczywiście tylko w wyższej półce cenowej – od 6999 zł, bo tyle kosztuje podstawowa konfiguracja tego komputera. Tańsze notebooki tym modelem zagrożone nie będą, co warto mieć na uwadze. Przedsprzedaż nowego laptopa z logo nadgryzionego jabłka ma ruszyć w piątek. Tydzień później ma on trafić do sklepów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło