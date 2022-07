iPhone 14 Pro i Max z A16 Bionic. W tańszych modelach Apple bez zmian

iPhone 14 Pro Max oraz model z 6,1-calowym ekranem dostaną procesory Apple A16 Bionic. Nowy chip znajdziemy jednak tylko w droższych smartfonach z logo nadgryzionego jabłka. W dwóch tańszych ma to być zeszłoroczny układ A15. Wiemy, że iPhone 14 Pro i jego wariant Max wprowadzą także inne udoskonalenia.

iPhone 14 Pro Max oraz jego mniejszy brat wprowadzą liczne zmiany. Wiemy, że pod obudową mają znaleźć się chipy Apple A16 Bionic. Teraz informacje te ponownie potwierdza analityk Ming Chi Kuo, który zabrał głos na temat łańcucha dostaw. Co to oznacza w konsekwencji dla klientów?

To oznacza, że tylko droższe modele iPhone 14 Pro i Max dostaną nowe chipy Apple A16 Bionic. Natomiast z dwóch tańszych telefonach z iOS będzie to zeszłoroczny układ A15, który znalazł się w modelach 13. Będzie to pierwszy raz, gdy firma zdecydowała się na taki nietypowy krok.

Apple iPhone 14 Pro i Max wprowadzą więcej zmian

Sam chip Apple A16 Bionic to nie jedyna różnica pomiędzy wszystkimi modelami z iOS na ten rok. iPhone 14 Pro i Max dostaną także zupełnie nowe ekrany OLED z ProMotion oraz funkcją Always on Display, czego doszukano się w iOS 16 beta. Będą także aparaty fotograficzne o znacznie większych możliwościach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło