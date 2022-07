Nowy Mac Studio w drodze. Apple szykuje trzy modele

Nowy Mac Studio to komputer, który prędko w ofercie firmy z logo nadgryzionego jabłka się nie pojawi. Spodziewamy się, że otrzyma jeden z procesorów z serii Apple M2. Tymczasem dowiadujemy się, że w przygotowaniu są trzy modele. Wiemy też, pod jakimi kryptonimami powstaje nowy Mac Studio. Rzućmy na nie okiem.

Nowy Mac Studio z Apple M2 to komputer, którego prędko nie zobaczymy. Wszak od premiery pierwszej generacji upłynęło dopiero kilka miesięcy. Maszynę zaprezentowano w marcu. Co nie zmienia faktu, że firma może opracowywać już nowe modele. Te rzeczywiście są w drodze.

Dowiadujemy się, że Apple testuje co najmniej trzy nowe modele komputera Mac Studio. Ukrywają się one pod nazwami Mac14,5, Mac14,6 oraz Mac14,8. Ten ostatni to zapewne wersja z high-endową konfiguracją z najmocniejszymi podzespołami. Na razie jednak dysponujemy takimi bardzo szczątkowymi informacjami.

Nowy Mac Studio z Apple M2 najwcześniej w 2023 roku

Oczywiście nowy Mac Studio nie zadebiutuje w tym roku. Jego premiera najwcześniej odbędzie się w drugiej połowie przyszłego roku. Natomiast jeszcze bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest debiut w 2024 r., co warto mieć na uwadze. Prędko tego komputera nie zobaczymy. Na więcej informacji przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać i pewnie poznamy je dopiero bliżej planowanego debiutu.

źródło