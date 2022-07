MacBook Pro M2 rozebrany. Apple w zasadzie zmieniło tylko chip

MacBook Pro M2 to pierwszy komputer z nowym procesorem Apple. Laptop został rozebrany i okazuje się ponownie, że producent nie wprowadził w nim praktycznie żadnych zmian. Znowu jest w zasadzie tylko chip. Nowy MacBook Pro M2 ma nawet obudowę z tym samym oznaczeniem, co poprzednia generacja.

Nowy MacBook Pro M2 to laptop, który został pokazany przez Apple na WWDC 2022. Komputer trafił do sprzedaży w czerwcu. Natomiast przedsprzedaż modelu Air dopiero ruszy. Maszyna jest pierwszą, która ma nowy chip. Co jeszcze się zmieniło? Okazuje się, że bardzo niewiele.

fot.: iFixit

MacBook Pro M2 został znowu rozebrany i tym razem rozbiórka została przeprowadzona przez specjalistów z iFixit. Ta pokazuje nam, że komputer jest bardzo podobny do poprzedniej generacji z 2020 r. Zmianie w zasadzie uległ tylko sam chip. Wnętrze komputera jest bardzo zbliżone i wszystkie modyfikacje są jedynie kosmetyczne.

Apple MacBook Pro M2 z tą samą obudową

Rozbiórka iFixit wykazała, że MacBook Pro M2 ma nawet identyczną obudowę, którą otrzymała poprzednia generacja komputera. Potwierdza to numer części w postaci A2338, które na niej wygrawerowano. Zapewne tym razem taki był pomysł Apple i odświeżenie komputera miało polegać właśnie na tym. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku nowego modelu Air.

