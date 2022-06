iPhone 14 Pro z Always on Display. Zobaczymy widżety z iOS 16

iPhone 14 Pro zadebiutuje we wrześniu i wprowadzi ważną funkcję. Tą jest Always on Display. Poznajemy nowe szczegóły i dowiadujemy się, że w tym miejscu będą wyświetlane widżety z iOS 16, które dodano na ekranie blokady. Tylko modele iPhone 14 Pro mają dostać wsparcie dla AoD i w tańszych modelach tego nie znajdziemy.

iPhone 14 Pro ma otrzymać funkcję Always on Display, o czym plotkowano już wcześniej. Nowe informacje na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu Apple. Dowiadujemy się, że będą tu wyświetlane widżety. Te same, które w iOS 16 wprowadzono na ekran blokady.

iOS 16 jest pierwszą aktualizacją dla iPhone’ów, gdzie dodano możliwość personalizowania ekranu blokady. Tam w wybranych miejscach można wstawiać niewielkie widżety. Te same będą wyświetlane w trakcie korzystania z funkcji Always on Display. Zapowiada się bardzo ciekawie.

Always on Display tylko w modelach iPhone 14 Pro

Apple planuje dodać taką funkcję tylko w modelach iPhone 14 Pro i Max, które dostaną nowe ekrany z dwoma wcięciami. Dwa tańsze nowe telefony z iOS, które także zobaczymy we wrześniu, Always on Display nie otrzymają. Do takiej opcji trzeba będzie dopłacić. Co jest wielką szkodą, ale trzeba się z tym pogodzić.

