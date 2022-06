macOS Ventura — najlepsze nowe funkcje i triki

macOS Ventura to nowy system Apple dla komputerów Mac. Wprowadza on różne nowe funkcje i w tym artykule wybraliśmy najlepsze z nich. Przy okazji mamy pewne triki, które z pewnością warto znać. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza macOS Ventura i jakie nowości znajdą tu użytkownicy komputerów z logo Apple.

macOS Ventura to system operacyjny dla Mac, który Apple zaprezentowało na WWDC 2022. Wprowadza on różne nowości. Czy jednak znacie najciekawsze nowe funkcje oraz triki? Te opcje z pewnością warto znać i użytkować. Rzućmy sobie na to okiem.

Ustawienia systemowe zastępują preferencje

macOS Ventura w końcu wprowadza nowe ustawienia systemowe, które zastąpiły dotychczasowe preferencje. Te aktualne przypominają nam to, co znamy z systemu iPadOS dla tabletów z logo Apple. Wygląda to znacznie lepiej i przy okazji będzie nam łatwiej znaleźć poszczególne opcje. Jest to duża zmiana na plus.

Tłumacz obsługuje język polski

Jedną z najważniejszych nowości w macOS Ventura i pozostałych systemach Apple (iOS 16 itd.) jest język polski dodany do funkcji tłumacza. Dla przykładu na Macu można z niego skorzystać m.in. w Safari. Wystarczy tylko kliknąć ikonkę tłumaczenia po prawej stronie paska adresu. Po chwili zobaczymy zawartość danej w strony w zrozumiałym dla nas języku.

Stage Manager

Stage Manager to z pewnością jedna z najciekawszych nowych funkcji z macOS Ventura. Jest to specjalny menedżer okien oraz aplikacji, który pozwala skupić się na danym oprogramowaniu i przy okazji daje bardzo szybki dostęp do innych programów, które wyświetlane są w postaci miniaturowych okien po lewej stronie biurka. Rozwiązanie wymaga jeszcze dopracowania, ale już teraz widać w nim duży potencjał.

Identyfikowanie duplikatów w Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia z macOS Ventura zyskała ciekawą funkcję w postaci identyfikowania duplikatów fotografii. Dzięki temu w bardzo szybki i wygodny sposób można będzie uporządkować bibliotekę zdjęć. Tej funkcji bardzo brakowało, ale Apple w końcu o niej pomyślało.

macOS Ventura w końcu z aplikacją Pogoda

macOS Ventura w końcu wprowadza aplikację Pogoda, którą od dawna znamy z iOS dla iPhone’ów. Została ona całkiem ciekawie zaprojektowana i daje dostęp do różnych informacji związanych z aktualnie panującymi oraz prognozowanymi na najbliższy czas warunkami. Okno zostało podzielone na dwie części i dzięki temu można szybko sprawdzić pogodę dla innych lokalizacji.

Najciekawsze nowe funkcje w Safari

Przeglądarka Safari z macOS Ventura również wprowadza bardzo ciekawe funkcje. Wśród nich, poza już wspomnianym językiem polskim w tłumaczu, warto też wspomnieć o udostępnianiu grup kart znajomym. Następnie mamy przypinanie kart w grupach, wsparcie dla powiadomień web push czy proste znajdowanie haseł sieci Wi-Fi w ustawieniach.

Dźwięki tła

Wśród trików z macOS Ventura nie można zapomnieć o funkcji, którą wcześniej wprowadzono do iOS. To dźwięki tła, które można włączyć po udaniu się do sekcji Ustawienia, Dostępność i Audio. Następnie można ustawić ich głośność czy aktywność w przypadku pracy z Makiem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne