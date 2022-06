Jak usunąć subskrypcję na iPhone? Apple odświeżyło menu w iOS

Apple przez lata utrudniała kasowanie subskrypcji na iPhone’ach. To jednak z czasem uległo zmianie. Czynność będzie jeszcze prostsza dzięki uaktualnionemu menu na urządzeniach z iOS 15.5 i nowszą wersją oprogramowania. Zobaczmy sobie, jak usunąć subskrypcję na telefonie iPhone i wygląd odświeżonego okna dla funkcji.

Jeśli użytkujecie iPhone’y od lat, to zapewne wiecie, jak trudno było niegdyś usunąć aktywne subskrypcje na urządzeniach z iOS. Z czasem na szczęście to uległo zmianie. Natomiast teraz wprowadzono nowe menu, które odświeżyło wygląd okna dla tej funkcji. Rzućmy sobie na to okiem.

Apple zaczęło wprowadzać na iPhone’ach nowe menu dla okna, gdzie znajdują się subskrypcje. Tym razem zmiany wprowadzane są po stronie serwerów producenta i dotyczą urządzeń pracujących pod kontrolą iOS 15.5 lub nowszej wersji (także poglądowego 16 beta). Powyżej widać zrzuty ekranowe, które prezentują zmodyfikowany widok.

Usuwanie subskrypcji na iPhone’ach z iOS bardzo proste

Jeśli chcecie usunąć aktywny abonament na urządzeniu z iOS, to jest to bardzo proste. W tym celu należy w telefonie iPhone udać do sekcji Ustawienia i u góry dotknąć nazwę własnego Apple ID, a potem Subskrypcje. Następnie trzeba wskazać konkretny element z listy i w nowym oknie zatwierdzić przyciskiem Anuluj subskrypcję.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło