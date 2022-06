MacBook Pro M2 od środka. Apple praktycznie go nie zmieniło

MacBook Pro M2 to nowy laptop Apple, który trafia w ręce pierwszych klientów. Komputer doczekał się rozbiórki i okazuje się, że pod obudową nie ma praktycznie żadnych zmian w designie. Nowy model wygląda niemal identycznie co poprzednik. Zobaczmy sobie, co skrywa pod obudową MacBook Pro z chipem Apple M2.