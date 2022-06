iOS 16 beta i niedziałające aplikacje. Jak rozwiązać takie problemy?

iOS 16 beta to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów, gdzie nie wszystko jeszcze działa. Pewne aplikacje mogą nieoczekiwanie kończyć pracę i się zamykać. Takie problemy na tym etapie to nic nadzwyczajnego. Jak można to naprawić? Przedstawiamy sposób na psotliwe aplikacje w iOS 16 beta, co może pomóc.