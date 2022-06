AirPods Pro 2 zapewnią lepszy dźwięk. Sugeruje to iOS 16 beta

AirPods Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe, które były obiektem wielu przecieków. Ich premiery spodziewamy się we wrześniu. Tymczasem w iOS 16 beta doszukano się informacji, które wskazują na lepszy dźwięk, który zostanie zapewniony dzięki nowym rozwiązaniom. Co to takiego?

Zacznijmy od nowej bety dla słuchawek Max, gdzie jednemu z deweloperów udało się włączyć wsparcie dla kodeka LC3 (Low Complexity Communication Codec). W rzeczywistości funkcja wymaga nowego hardware, w tym modułu Bluetooth 5.2. Podobne informacje znaleziono w iOS 16 beta. Tam też znajdują się wzmianki o obsłudze audio poprzez Bluetooth LE.

Słuchawki Apple AirPods Pro 2 z nowym chipem

Wiemy, że słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 powstają pod nazwą kodową B698. Apple planuje w nich umieścić nie tylko moduł Bluetooth 5.2, który to m.in. zapewni lepszy dźwięk, ale także kolejną generację autorskiego chipu H1. Możliwe też, że pojawi się wsparcie dla audio w wyższej jakości. To wszystko wyjaśni się dopiero za jakiś czas.

