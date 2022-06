iPhone 14 Pro Max z taką samą baterią. Większe w innych modelach Apple

iPhone 14 Pro Max ma zaoferować znacznie lepszy czas pracy na jednym naładowaniu. Co jednak ciekawe jego bateria, według nowych plotek, nie ma jednak ulec zmianie i zaoferuje taką samą pojemność. Tak więc będzie to akumulator 4323 mAh. Jak natomiast sytuacja ma wyglądać w przypadku pozostałych modeli?

Bateria w modelu iPhone 14 Pro bez dopisku Max ulegnie zwiększeniu. Będzie to akumulator o pojemności 3200 mAh. Następnie mamy najtańszy model z 6,1-calowym ekranem. Tutaj ma to być 3279 mAh. Są to więc wartości większe względem telefonów z iOS z 2021 r.

Największa bateria w modelu iPhone 14 Max bez dopisku Pro

Co ciekawe największa bateria nie pojawi się w telefonie iPhone 14 Pro Max, a tańszej wersji telefonu Apple z 6,7-calowym ekranem. Będzie to akumulator o pojemności 4325 mAh. Różnica jest więc praktycznie żadna (tylko 2 mAh) i nie powinno to w zasadzie w ogóle przełożyć się na inny czas pracy na jednym naładowaniu.

