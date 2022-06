iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 beta 2 — co nowego? Wykaz nowości

iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 beta 2 są już dostępne. Co nowego tu znajdziemy? Okazuje się, że nowości nie brakuje, bo na tym etapie testów Apple będzie je jeszcze wprowadzać. Wśród nowych funkcji jest backup do iCloud przez LTE i opcje personalizacji ekranu blokady. Zobaczmy, co wprowadza iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 beta 2.

iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 beta 2 to aktualizacje, które były wyczekiwane. Apple udostępniło je deweloperom aplikacji w środę. Firma nie zawiodła i dodano liczne nowości oraz udoskonalenia dla istniejących funkcji. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadzają uaktualnione wersje poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów oraz iPadów.

Backup przez LTE oraz 5G

Jedną z najważniejszych nowości z aktualizacji iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 beta 2 wydaje się być wprowadzenie możliwości wykonywania backupu do iCloud z użyciem danych sieci komórkowej także poprzez połączenie LTE. W zeszłym roku dodano taką możliwość w przypadku połączeń z 5G. Dzięki temu będzie można wykonać ten proces na iPhonie czy iPadzie bez konieczności nawiązywania połączenia z Wi-Fi. Była to bardzo wyczekiwana funkcja i cieszy, że Apple w końcu dodało i przestało ją ograniczać tylko do najnowszego standardu sieci komórkowych.

Nowości z iPadOS 16 beta 2 i iOS 16 beta 2 jest więcej

iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 beta 2 wprowadzają na sprzęty Apple znacznie więcej nowości. Zacznijmy od personalizacji ekranu blokady. Zmodyfikowano ustawienia sekcji tapety. Pozwala to na łatwiejsze dostosowanie ekranów blokady i domowego. Pojawia się też nowa opcja dla pary tapet.

Następnie mamy zmiany w Apple Pay i Card. Ekran wysyłania oraz żądania został uproszczony. Znajdziemy tu teraz jeden połączony przycisk, a nie dwa oddzielne. Poprawiono też widok balansu. Potem mamy nową opcję dla zapisywania zrzutów ekranowych, które można szybko i wygodnie dołączyć do notatki, a nie tylko w plikach oraz zdjęciach.

Aktualizacje iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 beta 2 dodają też nowości w aplikacji Wiadomości. Jest to filtrowanie SMS-ów oraz możliwość zgłaszania spamu. Następnie taka informacja trafia do operatorów sieci komórkowych. Ta opcja dostępna jest na razie tylko w Stanach Zjednoczonych i nie wiadomo, kiedy zostanie rozszerzona o kolejne rynki. Następnie mamy wsparcie dla języka polskiego w tłumaczu, co z pewnością nas cieszy najbardziej. Na koniec warto dodać o dodaniu nowych ustawień dla funkcji Stage Manager dostępnej dla iPadów z procesorami Apple M1.

Aktualizacje iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 beta 2 nie dla wszystkich

Pamiętajmy, że aktualizacje do iOS 16 beta 2 i iPadOS 16 bet 2 udostępnione tylko deweloperom. Jeśli czekacie na publiczny program pilotażowy, to trzeba jeszcze uzbroić się w ciut cierpliwości. Ruszy on w przyszłym miesiącu. Pewnie niedługo po tym, jak deweloperzy otrzymają trzecie bety.

źródło: opracowanie własne