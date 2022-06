iOS 16 beta 2 już jest. Apple udostępnia też nowe bety macOS Ventura i watchOS 9

iOS 16 beta 2 to druga edycja poglądowa nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło dziś także deweloperom nowe bety macOS Ventura, watchOS 9 oraz tvOS i iPadOS 16. Pewnie zastanawiacie się nad tym, czy iOS 16 beta 2 trafi także w ręce publicznych testerów? Tak się nie stanie i trzeba będzie poczekać.

iOS 16 beta 2 zostało udostępnione zgodnie z przewidywaniami. Apple ruszyło z wysyłką nowych aktualizacji poglądowego oprogramowania nie tylko dla iPhone’ów. Dziś deweloperzy otrzymali również nowe wersje macOS Ventura, watchOS 9 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 16. Zapewne znajdziemy tu jakieś nowości.

Aktualizacja iOS 16 beta 2 zapewne wprowadzi jeszcze jakieś nowości. Najpierw jednak musimy poczekać, aż odkryją je testerzy. Wynika to z faktu, że Apple na tym etapie nie udostępnia wykazów zmian. Tymczasem rzućcie okiem na najlepsze triki i ukryte funkcje z pierwszej edycji.

Aktualizacja iOS 16 beta 2 z macOS Ventura i watchOS 9 nie dla wszystkich

Jeśli czekacie na publiczny program pilotażowy, to wiedzcie, że iOS 16 beta 2, jak i nowe wersje macOS Ventura i watchOS 9 nie trafią jeszcze w wasze ręce. Na razie są to wydania dla deweloperów. Testy dla wszystkich użytkowników mają ruszyć w lipcu. Pewnie nastąpi to niedługo po wydaniu trzech bet deweloperskich.

