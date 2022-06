iPhone 14 otrzyma także chiński ekran OLED. Apple wznawia współpracę z BOE

iPhone 14 to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilkanaście tygodni. Koreańskie media raportują, że Apple wznowiło współpracę z BOE. To oznacza, że część nowych modeli z iOS otrzyma chiński ekran OLED. Nie dotyczy to jednak wersji Pro nowych telefonów.

BOE już wcześniej współpracowało z Apple i było dostawcą ekranów OLED dla zeszłorocznych telefonów z iOS. Jednak na początku tego roku gigant z Cupertino odkrył nieautoryzowane modyfikacje, których dopuścili się Chińczycy. Dostawca potajemnie zmienił szerokość obwodu tranzystorów. Problem udało się zażegnać i firma ponowne została dopuszczona do współpracy.

Ekrany OLED od BOE nie w modelach Apple iPhone 14 Pro

Plotki mówią o tym, że droższe modele iPhone 14 Pro nie dostaną wyświetlaczy OLED od BOE. Tutaj panele dostarczą LG oraz Samsung Display. Chiński ekran możecie znaleźć tylko w najtańszym modelu z 6,1-calowym wyświetlaczem. Chińczycy mają dostarczyć tylko około 5 mln sztuk ekranów do końca roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło