iOS 16 beta — najlepsze triki i ukryte funkcje dla iPhone’ów

iOS 16 beta jest już dostępne od blisko dwóch tygodni i obecnie wypatrujemy drugiej wersji poglądowej. Nowe oprogramowanie dla iPhone’ów wprowadza liczne nowości. W tym dostosowanie ekranu blokady. Czy jednak znacie najlepsze triki i ukryte funkcje? W tym artykule zebraliśmy najciekawsze z nich. Zobaczmy, co skrywa nowy software.

Ukrywamy powiadomienia do licznika

iOS 16 beta pozwala wyświetlać powiadomienia na różne sposoby. Jedną z nowych opcji jest licznik, który pojawi się w dolnej części ekranu blokady. Chcąc włączyć taką nowość, należy udać się w telefonie iPhone z zainstalowanym nowym oprogramowaniem do sekcji Ustawienia i Powiadomienia. Następnie wskazać opcję Pokaż jako i wybrać Liczba.

Usuwamy tło ze zdjęcia

iPhone’y wraz z systemem iOS 16 zyskują możliwość usuwania tła ze zdjęcia. W tym celu trzeba tylko wybrać fotkę i zaznaczyć palcem główny element. Zostanie on podświetlony. Potem z dostępnych na ekranie opcji należy wskazać Kopiuj i następnie taki wycięty fragment bez tła można wysłać na przykład w aplikacji Wiadomości.

iOS 16 beta pozwala aktywować wibracje klawiatury

To funkcja, którą z pewnością znają osoby korzystające wcześniej z jailbreaka. Apple postanowiło zapożyczyć ją do iOS 16. W tym celu należy udać się do sekcji Ustawienia oraz Dźwięki i haptyka, a potem do Czucie klawiatury. Następnie można aktywować dwie reakcje, które obejmują dźwięk i wibracje.

Odblokowywanie iPhone’a w trybie poziomym

Funkcja Face ID z iOS 16 beta została wzbogacona w ciekawą opcję. Jest to możliwość odblokowywania iPhone’a w orientacji poziomej. Wcześniej było to możliwe tylko wtedy, gdy telefon był trzymany w pionie. Spróbujcie sami i zobaczcie, jak to działa.

Sprawdzamy hasło do sieci Wi-Fi

iOS 16 w końcu pozwala uzyskać podgląd hasła do sieci Wi-Fi. W tym celu trzeba w iPhonie udać się do sekcji Ustawienia i Wi-Fi. Następnie wskazać aktywne połączenie i wybrać ikonkę (i) obok nazwy sieci. W nowym oknie jest m.in. pole Hasło, którego podgląd można uzyskać pod odblokowaniu.

Blokowanie notatek na dwa sposoby

iPhone już wcześniej pozwalał na blokowanie dostępu do tworzonych notatek. Jednak wraz z iOS 16 beta pojawia się nowa opcja. Tą jest możliwość używania własnego hasła lub kodu ustawionego na urządzeniu. W celu wprowadzenia zmiany należy udać się do sekcji Ustawienia, Notatki i Hasło.

źródło: opracowanie własne