Jak usunąć tło ze zdjęcia na iPhone? Z iOS 16 to bardzo proste

iOS 16 wprowadza różne usprawnienia. Znajdziemy je też w aplikacji Zdjęcia. Jeśli zastanawialiście się nad tym, jak szybko usunąć tło z fotki na telefonie iPhone, to teraz będzie to naprawdę bardzo proste. Apple dodało w iOS 16 nowe narzędzie, które pozwala usuwać tło ze zdjęcia za jednym dotknięciem.

iOS 16 wprowadza liczne nowości. W tym często pomniejsze. Wśród nich są nowe opcje, jak ta pozwalająca szybko usunąć tło ze zdjęcia. Do tej pory w celu wykonania takiej operacji trzeba było sięgać po zewnętrzne aplikacje. Wraz z wrześniową aktualizacją dla iPhone’ów stanie się to banalnie proste. Zobaczmy sobie, jak to prawidłowo zrobić.

Tak można usunąć tło ze zdjęcia na telefonie iPhone z iOS 16

W celu wykonania tej czynności trzeba mieć oczywiście (na ten moment) iPhone’a z zainstalowanym iOS 16, który obecnie dostępny jest w poglądowej wersji beta. Następnie należy udać się do aplikacji Zdjęcia i tam wybrać fotkę, gdzie chcemy usunąć tło. Następnie dotykamy palcem postać czy cokolwiek innego.

Wybrana postać czy inny element zostanie otoczony jasną poświatą. Następnie dotykamy opcję Kopiuj. W momencie, gdy wkleimy taki element w inne miejsce (na przykład w aplikacji Wiadomości, jak na załączonym wyżej zrzucie ekranowym), to tło zniknie i zdjęcie zostanie wysłane bez niego. Proste i wygodne.

źródło: opracowanie własne