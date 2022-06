iPad 10 z Apple A14, USB C i 5G. Wycieka częściowa specyfikacja tabletu

iPad 10 to nowy tablet, który powinien zostać pokazany z iPhone’ami 14. Dowiadujemy się, że otrzyma chip Apple A14, łączność 5G oraz złącze USB C. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu. Nowy iPad 10. generacji ma również dostać większy wyświetlacz, ale o przekątnej poniżej 11 cali.

iPad 10. generacji to tablet, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Będzie to wyjściowy model i wygląda na to, że w tym roku czeka go naprawdę duża aktualizacja. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Obejmuje ona m.in. chip Apple A14, modem 5G i złącze USB C.

Nowy iPad 10 z Apple A14, czyli chipem z iPhone’ów 12, zapewni m.in. wsparcie dla łączności z sieciami 5G. Złącze USB C również będzie nowością w tej serii urządzeń, ale jego implementacja w tym modelu nie dziwi. Wszak taki interfejs dostały już wszystkie pozostałe sprzęty z systemem iPadOS. Ma pojawić się też większy ekran – o przekątnej około 10,5-10,9 cala.

Tablet iPad 10 z 5G, Apple A14 i USB C we wrześniu

Wszystko wskazuje na to, że iPad 10 zostanie zaprezentowany we wrześniu tego roku. W trakcie tej samej konferencji, gdzie Apple pokaże światu smartfony iPhone 14. Warto dodać, że złącze USB C w modelach Pro pojawiło się w 2018 r. Potem trafiło także do wersji Air oraz Mini.

