iPhone 14 otrzyma przedni aparat z ważnym udoskonaleniem

iPhone 14 ma wprowadzić znacznie lepszy przedni aparat. Apple planuje dozbroić go w rozwiązanie, które od lat stosuje w tylnych kamerach. To autofocus, który pozwoli na robienie lepszych zdjęć. Zmiany będą też widoczne, gdy przedni aparat smartfonów iPhone 14 będzie używany w trakcie nagrywania filmów.

iPhone 14 wprowadzi różne zmiany, których przede wszystkim nie zabraknie w wersjach Pro. Obejmą one także przedni aparat fotograficzny, co w plotkach pojawiało się już wcześniej. Ta nowość obejmie wszystkie cztery modele z logo Apple. Czego mamy rzekomo się spodziewać?

Przed aparat z modeli iPhone 14 otrzyma rozwiązanie, które Apple od lat stosuje w tylnych kamerach. To autofocus, który zastąpi zmienny fokus używany do tej pory. Pozwoli to robić znacznie lepsze zdjęcia. Zmiany będą też widoczne w trakcie nagrywania filmów tą kamerą. Pojawi się też nowy dostawca. Tym razem z Korei Południowej.

Przedni aparat modeli iPhone 14 od nowego partnera

Apple od lat pozyskiwało elementy przedniej kamery od Cowell. Wraz z modelami iPhone 14 pojawi się nowy dostawca i tym jest koreański LG Innotek. Firma chce w ten sposób zdywersyfikować dostawców i trudno powiedzieć, czy jakoś wpłynie to na jakość względem komponentów pozyskiwanych od pierwszego z wymienionych partnerów.

