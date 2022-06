iPad Pro 2022 z Apple M2 wprowadzi bezprzewodowe ładowanie

iPad Pro 2022 z Apple M2 to nowy tablet, który zadebiutuje tegorocznej jesieni. Nowe plotki mówią o tym, że zostanie zaimplementowane bezprzewodowe ładowanie. Ponadto Apple chce uaktualnić aparat fotograficzny. Nowy iPad Pro powinien zostać zaprezentowany we wrześniu z iPhone’ami 14 lub miesiąc później.

iPad Pro 2022 będzie pierwszym tabletem z logo nadgryzionego jabłka, który otrzyma procesor Apple M2. Najpierw znajdziemy go w nowych MacBookach. Nowe informacje na temat tego urządzenia dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy z logo nadgryzionego jabłka. W końcu ma pojawić się bezprzewodowe ładowanie.

iPad Pro 2022 z Apple M2 będzie pierwszym tabletem, który zapewni bezprzewodowe ładowanie baterii. Ma to być możliwe dzięki nowemu MagSafe, które najpierw wprowadzono do iPhone’ów 12. Pociągnie to też za sobą szklaną obudowę. Poza tym źródło informacji twierdzi, że producent planuje zaimplementować lepszy aparat fotograficzny.

Premiera tabletu iPad Pro 2022 z Apple M2 jesienią

Oficjalna zapowiedź tabletu iPad Pro 2022 ma odbyć się jesienią. Modele z procesorem Apple M2 mogą zostać pokazane we wrześniu, wraz ze smartfonami iPhone 14. Ewentualnie miesiąc później – w październiku. W każdym razie pojawią się w ofercie producenta już za kilka miesięcy.

