iOS 16 beta 2 — kiedy Apple udostępni nową aktulizację dla iPhone’ów?

iOS 16 beta 2 będzie drugą aktualizacją nowego oprogramowania dla iPhone’ów, które Apple udostępni deweloperom. Kiedy to nastąpi? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Wielu użytkowników czeka też na publiczny program pilotażowy. Jednak uaktualnienie iOS 16 beta 2 prawdopodobnie nie zostanie im udostępnione.

iOS 16 beta 2 to druga aktualizacja poglądowa, która zostanie udostępniona przez Apple po tej pierwszej z początku czerwca. Kiedy to się stanie? Teoretycznie możemy próbować to przewidzieć na podstawie ostatnich lat. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Prawdopodobnie iOS 16 beta 2 zostanie udostępnione w dwa tygodnie po pierwszej becie. To oznacza, że powinno nastąpić to w okolicy 20 czerwca. Podobnie było przed laty i nie spodziewajmy się, że ulegnie to nagle większym zmianom. Oczywiście powyższy termin nie powinien być traktowany w roli pewnika i jest przybliżoną (nadal przypuszczalną) datą.

Aktualizacja iOS 16 beta 2 nie dla wszystkich testerów

Pamiętajmy, że iOS 16 beta 2 to kolejne wydanie dla deweloperów aplikacji. Nie spodziewajmy się, że od tej wersji rozpocznie się publiczny program pilotażowy. Powinno to wydarzyć się przy okazji trzeciej bety, którą deweloperzy otrzymają na początku lipca. Kilka dni później zostanie ona upubliczniona jako pierwsza beta publiczna.

źródło: opracowanie własne