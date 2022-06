MacBook Air 2023 ma dostać większy wyświetlacz

MacBook Air 2023 to laptop Apple, który ma zostać wprowadzony do oferty w przyszłym roku. Komputer ma otrzymać większy wyświetlacz. Będzie to ekran o przekątnej 15 cali, czyli rekordowo duży dla tej serii laptopów. Nie ma jednak pewności, że ten MacBook Air zostanie wprowadzony jeszcze przed końcem 2023 r.