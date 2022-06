iPhone 14 Pro Max zostanie opóźniony? Analityk uspokaja

iPhone 14 Pro Max pod pewnym względem spotyka się z opóźnieniami w zakresie dostaw. Mowa o wyświetlaczach, które są o miesiąc do tyłu. Czy to sprawi, że Apple wprowadzi smartfona iPhone 14 Pro Max na rynek w nieco późniejszym czasie? Głos w tej sprawie zabrał analityk, który uspokaja.

iPhone 14 Pro Max to flagowiec Apple, który zadebiutuje we wrześniu. Smartfon wprowadzi sporo zmian, które obejmą m.in. wyświetlacz. Pewne nowe informacje o tym modelu telefonu z iOS uzyskał analityk Ross Young, CEO DCSS. Z nich wynika, że mogłyby pojawić się ewentualne opóźnienia, ale chyba do nich nie dojdzie.

Young wyjaśnia, że dostawy wyświetlaczy dla modelu iPhone 14 Pro Max spotkały się z pewnymi opóźnieniami. Z informacji, które ujawnił analityk, wynika, że dostawy te są przesunięte w czasie względem wersji z 6,1-calowymi ekranami o około miesiąc. Prawdopodobnie jednak nie zmieni to harmonogramu Apple.

Opóźnienia dostaw wyświetlaczy nie tylko dla modelu iPhone 14 Pro Max

Analityk dodaje, że smartfon iPhone 14 Pro Max nie jest jednym, który został dotknięty tym problemem. Dotyczy to także wariantu Max bez dopisku Pro, który będzie tegoroczną nowością w ofercie Apple. W tym przypadku będzie jednak podobnie. Do opóźnień w rynkowej dostępności nie powinno dojść.

