iOS 16 pozwoli na iPhone’ach transfer eSIM poprzez Bluetooth

iOS 16 to aktualizacja, która wnosi także wiele pomniejszych, ale też wartościowych nowości. Wśród nich jest transfer eSIM poprzez Bluetooth. W ten sposób będzie można przenieść wirtualne ustawienia sieci na inne urządzenie w mgnieniu oka. Opcja pojawi się na iPhone’ach wraz finalną wersją iOS 16 we wrześniu.

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. W trakcie WWDC 2022 Apple zaprezentowało tylko najważniejsze nowości. Tych w rzeczywistości jest więcej i często są to pomniejsze usprawnienia, które i tak są wartościowe. Obejmuje to transfer eSIM poprzez Bluetooth.

Tak, na iPhone’ach z iOS 16 będzie można w trakcie konfiguracji sieci komórkowej wskazać ustawienia operatorskie i numer telefonu, które zostaną pobrane z eSIM innego smartfona. Taki transfer zostanie wykonany z wykorzystaniem połączenia Bluetooth. Będzie to zapewne proste, szybkie i wygodne. Dodanie takiej opcji cieszy.

Transfer eSIM poprzez Bluetooth na iPhone’ach z iOS 16

Funkcja pojawi się u wszystkich użytkowników zgodnych iPhone’ów we wrześniu, kiedy to Apple udostępni aktualizację do iOS 16. Warto jednak dodać, że rozwiązanie nie będzie dostępne na telefonach ze starszym oprogramowaniem. Poza tym w trakcie procesu urządzenie będzie musiało znajdować się w pobliżu drugiego. To oczywiście wynika z niewielkiego zasięgu połączenia poprzez Bluetooth.

źródło