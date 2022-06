macOS 13 Ventura — te nowości tylko dla Mac z Apple M1. Na Intelu nie

macOS 13 Ventura to nowy system operacyjny dla Mac, który wniesie wiele nowości. Ponownie część z nich trafi tylko na komputery z Apple M1. Natomiast maszyny z procesorami firmy Intel ich nie dostaną. Zobaczmy sobie te nowe funkcje z aktualizacji macOS 13 Ventura, których dostępność zostanie ograniczona.

macOS 13 Ventura to duża aktualizacja dla komputerów Mac, która wniesie liczne udoskonalenia i nowe funkcje. Ponownie jednak, jak to było już w przypadku wydania Monterey, doszło do podziału nowości pomiędzy maszyny z Apple M1 a procesorami Intel Core. Opcje wymienione w tym artykule na urządzeniach z drugimi układami nie zostaną wprowadzone.

Podpisy na żywo

macOS 13 Ventura wprowadza podpisy na żywo i w przypadku wielu użytkowników będzie to przełomowa oraz znacząca nowość. Opcja będzie dostępna dla różnej zawartości audio, w tym z aplikacji FaceTime. W ten sposób będą tłumaczone dialogi, ale początkowo tylko w języku angielskim. Opcja wymaga do działania iPhone’a 11 lub nowszego, iPada z A12 lub starszego i oczywiście Maca z Apple M1 lub M2.

Tryb referencyjny dla SideCar obligatoryjnie dla Apple M1

Kolejną nowością jest tryb referencyjny dla SideCar, ale to funkcja, która jest specyficzna i stawia duże wymagania. Działa wyłącznie z tabletem iPad Pro 12,9 cala z 2021 r. z wyświetlaczem Liquid Retina XDR. Dzięki temu może pełnić rolę dodatkowe ekranu dla komputera Mac z procesorem Apple M1. Związane to jest z obsługą kolorów i tak naprawdę jest to zastosowanie typowo profesjonalne.

Emoji w trybie dyktowania

Ostatnią z opcji tylko dla komputerów Mac z Apple M1 jest wsparcie dla emoji w trybie dyktowania. W ten sposób będzie można po prostu dodawać emotki do tekstu wprowadzanego głosem. Niedostępność tej funkcji na maszynach z układami firmy Intel wynika prawdopodobnie z oparcia tego rozwiązania na uczeniu maszynowym i wykorzystaniu do tego celu wyspecjalizowanego Neural Engine.

Te komputery Mac z układami Intel bez aktualizacji do macOS 13 Monterey

Można by było pomyśleć, że tym razem Apple było bardziej łaskawe dla użytkowników komputerów z procesorami firmy Intel. Wszak w przypadku aktualizacji do Monterey tych ograniczeń było więcej. Niestety wraz z macOS 13 Ventura gigant wyciął wsparcie dla wielu starszych maszyn z układami Core. Dotyczy to m.in. Maców Mini z 2014 r. czy nawet MacBooka Pro z 2016 r.

Możemy się domyślać, że jest to sztuczne postarzanie komputerów przez Apple, bo przecież wymienione maszyny z powodzeniem poradziłyby sobie z macOS 13 Ventura. Takie jednak zapadły decyzje i nie mamy na to wpływu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne