iPad Pro 2022 z procesorem Apple M2 to tablet, który zobaczymy we wrześniu. Nowe plotki mówią o tym, że tym razem pojawią się aż trzy rozmiary ekranów. Nowy będzie wariant z 14-calowy wyświetlaczem. Wygląda na to, że Apple rzeczywiście chce, aby iPad Pro 2022 stanowił bardzo dobry zamiennik dla laptopa.