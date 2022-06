iOS 16 wprowadza nowości dla Memoji. Wśród nich 17 nowych fryzur

iOS 16 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza wiele nowości. Wśród nich są także te obejmujące funkcję Memoji. Dodano tu różne opcje, które obejmują m.in. fryzury, naklejki czy nosy. Memoji to popularna funkcja wśród użytkowników telefonów Apple i wraz z iOS 16 zyska jeszcze więcej możliwości.

Memoji to funkcja, którą Apple wprowadziło przy okazji premiery telefonu iPhone X z 2017 r. Przez kolejne lata nowe aktualizacje dodawały nowości obejmujące tę funkcjonalność. Nie inaczej jest wraz z iOS 16, gdzie pojawiło się jeszcze więcej nowych opcji. Zobaczmy sobie, co to takiego.

Wraz z iOS 16 Apple skupiło się na kilku obszarach związanych z Memoji. Są to nowe pozycje naklejek (6), fryzury (17), które związane są m.in. z lokami. Następnie mamy nowości obejmujące personalizację nosów, nowe nakrycia głowy (maski) czy bardziej neutralne kolory ust.

Nowości dla Memoji z iOS 16 dla wszystkich jesienią

iOS 16 obecnie znajduje się na etapie beta testów. Obecnie dostęp mają deweloperzy, a publiczny program pilotażowy rozpocznie się dopiero w lipcu. Natomiast finalna aktualizacja dla wszystkich użytkowników iPhone’ów spodziewana jest we wrześniu. To wtedy każdy będzie mógł skorzystać ze wspomnianych nowości dla Memoji. Możemy się domyślać, że wraz z iOS 17 w przyszłym roku również ich nie zabraknie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło