MacBook Air 2022 z Apple M2 ma pewne ograniczenia. Oto one

MacBook Air 2022 z Apple M2 to nowy laptop marki. Maszyna jest ciekawa, ale ma też pewne ograniczenia. Jeśli więc rozważacie jej zakup, to warto o tym wiedzieć, bo być może zmienią się wasze plany związane z kupnem. Zobaczmy sobie, jakie to ograniczenia stawia nowy MacBook Air 2022 z chipem Apple M2.

MacBook Air 2022 z Apple M2 został zaprezentowany na WWDC zgodnie z oczekiwaniami. Laptop został przeprojektowany i wnosi różne udoskonalenia. Sprzedaż ruszy w lipcu i tym bardziej już teraz warto zobaczyć, na jakie ograniczenia możemy tu napotkać, bo te rzeczywiście są.

Nowy MacBook Air z chipem Apple M2 ma dwa porty USB C z obsługą standardu Thunderbolt 3. Tak, nie jest to najnowszy Thunderbolt 4, co warto mieć na uwadze, ale jest wsparcie dla protokołu USB 4, który zapewnia przesyłanie danych z prędkością do 40 Gbps. Inne ograniczenia obejmują obsługę zewnętrznych ekranów. Komputer pozwala tylko na jednoczesne korzystanie z jednego takiego wyświetlacza, a nie dwóch, co też dla części użytkowników może stanowić pewne ograniczenie.

Nowy MacBook Air 2022 z Apple M2 w sprzedaży od lipca

Komputer ma trafić do sprzedaży w przyszłym miesiącu. Ceny nowego MacBooka Air w Polsce zaczynają się od 6999 zł. Dotyczy to wersji z 8 GB RAM-u i okrojonym GPU z Apple M2. W tym przypadku jest to 8 rdzeni graficznych, a nie pełne 10, do których to już trzeba będzie dopłacić.

