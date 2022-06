iPhone 14 Pro wprowadzi AoD. Potwierdza to iOS 16 beta

iPhone 14 Pro ma otrzymać funkcję AoD, czyli Always on Display. Zdaje się to potwierdzać iOS 16 beta, gdzie doszukano się referencji dla tej opcji. Wzmianki powiązane są m.in. ze Springboard. Poza tym pracownicy Apple mogą aktywować AoD nie tylko na modelach iPhone 14 Pro, ale także starszych telefonach.

iPhone 14 Pro wprowadzi różne zmiany. Plotki mówią również o funkcji Always On Display. AoD znamy z licznych telefonów z Androidem. iOS 16 beta, który obecnie dostępny jest dla deweloperów aplikacji, zdaje się potwierdzać te przypuszczenia. Coś więc jest na rzeczy.

Redakcja 9to5Mac doszukała się w iOS 16 beta referencji, które wskazują na implementację AoD w telefonach iPhone 14 Pro. Powiązane są one m.in. ze Springboard do zarządzania ekranami blokady i domowym. Są też trzy nowe frameworki do obsługi funkcji. Poza tym pracownicy Apple mają dostęp do specjalnego trybu, który pozwala to włączyć na starszych modelach telefonów.

iOS 16 beta pozwala włączyć AoD nie tylko w modelach iPhone 14 Pro

Pamiętajmy, że pracownicy Apple mają dostęp do nieco innego oprogramowania niż my. Dlatego mogą w iOS 16 beta włączać różne dodatkowe tryby, jak chociażby wspomniane AoD na różnych telefonach w celach testowych. My takiej możliwości nie otrzymamy. Always on Display będzie jedną z nowości w smartfonach iPhone 14 Pro i Max. Starsze modele telefonów z logo nadgryzionego jabłka tego nie otrzymają.

źródło