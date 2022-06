iPadOS 16 — te nowości dostaną tablety iPad Pro i Air 5 z Apple M1

iPadOS 16 to duża aktualizacja dla tabletów z logo nadgryzionego jabłka, która doda wiele nowości. Tymczasem wybrane nowe funkcje otrzymają tylko właściciele modeli iPad Pro oraz iPad Air 5 z procesorem Apple M1. Starsze modele tych opcji nie dostaną wraz z aktualizacją do iPadOS 16, która pojawi się we wrześniu.

iPadOS 16 to bardzo duża aktualizacja oprogramowania dla tabletów z logo nadgryzionego jabłka. Niestety z części nowości skorzystają tylko właściciele nowszych sprzętów. Jakby tego było mało, to dostępność tych nowych funkcji ograniczono tylko do tych, które mają procesor Apple M1. Mowa o modelach iPad Pro (z 2021 r.) oraz iPad Air 5.

Te nowości z iPadOS 16 tylko dla tabletów iPad Pro i Air 5 z Apple M1

Pierwszą nowością i zdecydowanie jedną z najciekawszych w aktualizacji iPadOS 16 jest Stage Manager. Zapewnia on nowe opcje z zakresu wielozadaniowości i są to m.in. możliwość zmiany rozmiaru okiem, wycentrowanie danej aplikacji, możliwość grupowania programów czy szybszy dostęp do oprogramowania, z którego się korzysta. Są to opcje, które przybliżą produktywność na iPadzie do macOS.

iPadOS 16 wprowadzi także na tablety iPad Pro i Air 5 z chipem Apple M1 wsparcie dla zewnętrznych ekranów. To również duża zmiana na plus. Jest także pewna ekskluzywna nowość dla właścicieli ostatniego modelu z 12,9-calowym wyświetlaczem. To tryb referencyjny dla standardów kolorów oraz formatów wideo. Ta opcja będzie także działać w połączeniu z Sidecar.

