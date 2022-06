tvOS 16 dla Apple TV bez większych nowości

tvOS 16 to nowa aktualizacja oprogramowania dla Apple TV HD i 4K. Co nowego tu znajdziemy? Firma nie przygotowała zbyt wielu nowości, o czym świadczy chociażby nieobecność oprogramowania na WWDC 2022. Co nie zmienia faktu, że tvOS 16 dla Apple TV wprowadza pewne zmiany i modyfikacje.