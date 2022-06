iOS 16 nie dla modeli iPhone 7 i 7 Plus. Apple zrobiło czystki

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania, która wniesie sporo nowości. Niestety nie skorzystają z nich właściciele telefonów iPhone 7, 7 Plus, 6s oraz pierwszego SE. Apple przeprowadziło duże czystki na liście wsparcia. Dlatego też iOS 16 na wymienione smartfony nie trafi i trzeba będzie obejść się smakiem.

iOS 16 zaprezentowano na WWDC 2022 i aktualizacja wniesie sporo nowości. Obecnie trwa program beta testów. Jeszcze przed zapowiedzią pojawiały się informacje, że aktualizacja nie będzie dostępna dla modeli 6s, 6s Plus oraz pierwszego SE. Tymczasem Apple postanowiło pozbyć się wsparcia także użytkowników telefonów iPhone 7 i 7 Plus.

Jeśli jesteście właścicielami smartfonów iPhone 7 lub 7 Plus, to na aktualizację do iOS 16 nie macie co liczyć. Trzeba będzie obejść się smakiem. Decyzja Apple nieco zaskoczyła. Tym bardziej po ostatnich latach, gdy dla wielu starszych telefonów wydłużono wsparcie do nawet kilku lat. Cóż, pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić.

Aktualizacja iOS 16 trafi na te smartfony iPhone

Przez najbliższe kilka miesięcy iOS 16 będzie dostępne w wersji beta. Publiczny program pilotażowy ma ruszyć w lipcu. Finalna aktualizacja zostanie udostępniona przez Apple we wrześniu. Poniżej lista telefonów, które dostaną uaktualnienie.

iPhone 8 i 8 Plus

iPhone X, Xs, Xs Max i Xr

iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro i 13 Pro Max

iPhone SE (2. i 3. generacji)

źródło: opracowanie własne