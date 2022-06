iOS 16 beta z nowościami dla AirPods. Apple wprowadziło nowe ustawienia

iOS 16 beta jest już dostępne do testów. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów wprowadza wiele nowości. Wśród nich są nowe ustawienia dla słuchawek bezprzewodowych AirPods. Apple wprowadziło nową sekcję, która daje prosty i wygodny dostęp do wszystkich opcji.

Chcąc uzyskać dostęp do nowej sekcji trzeba tylko założyć słuchawki AirPods i na iPhonie z zainstalowanym iOS 16 beta udać się do sekcji Ustawienia. Nad opcją Tryb Samolotowy pojawia się nowy skrót, który trzeba dotknąć. Po chwili zobaczymy opcje, które widać na powyższym zrzucie ekranowym. Wcześniej można je było uruchamiać z poziomu menu Bluetooth.

iOS 16 beta z nową funkcją dla słuchawek AirPods

Właściciele słuchawek AirPods (Pro i 3. generacji) docenią aktualizację do iOS 16 także z innego powodu. Tą są nowe i spersonalizowane ustawienia dźwięku przestrzennego. Polega to na jak najlepszym dopasowaniu audio do użytkownika na podstawie skanowania geometrii ucha. Opcja jest dostępna na iPhone’ach z kamerą TrueDepth.

źródło: opracowanie własne