Apple M2 vs M1 Pro. Który procesor jest lepszy?

Apple M2 to nowy procesor z MacBooków Air i Pro. Jak wypada na tle chipu M1 Pro i czy jest od niego lepszy? Okazuje się, że nie. Układ Apple M2 jest słabszy względem M1 Pro i nie oferuje tak dużych możliwości. Warto to z pewnością wiedzieć, bo samo nazewnictwo z pewnością może wprowadzać w błąd.

Apple M2 to najnowszy procesor z logo nadgryzionego jabłka, który znajduje się w nowych laptopach MacBook Air oraz Pro. Jeśli macie drugiego z notebooków z chipem M1 Pro, to pewnie zastanawiacie się nad tym, który układ jest lepszy? Spróbujmy na to odpowiedzieć.

Apple M2 oraz M1 Pro korzystają z tej samej litografii 5 nm. Jeśli jednak przyjrzymy się im bliżej, to szybko znajdziemy zasadnicze różnice w specyfikacji, jak i możliwościach. Te jednoznacznie wykazują lepszość drugiego z wymienionych układów. Zobaczmy sobie, dlaczego tak jest.

Apple M2 to procesor, który ma osiem rdzeni CPU. Natomiast w M1 Pro jest ich maksymalnie 10. Następnie mamy GPU, czyli układ odpowiedzialny za obliczenia graficzne. Tu różnice są jeszcze większe. W pierwszym jest to maksymalnie 10 rdzeni, a drugim nawet 16. Nietrudno więc się domyślić, jak duży musi być zysk na wydajności. Tym bardziej że różnica w przepustowości podsystemu pamięci jest dwukrotna (100 MB/s vs 200 MB/s).

Apple M2 to gorszy procesor od M1 Pro

Apple M2 jest w rzeczywistości bezpośrednim następcą wyjściowego układu M1 z końca 2020 r. Tu rzeczywiście firma chwali się nawet 18 proc. szybszym CPU czy do 35 proc. wydajniejszym GPU. Jednak do M1 Pro jest daleko, co warto mieć na uwadze. Ten drugi wspiera nawet 32 GB zunifikowanej pamięci, a drugi maksymalnie do 24 GB.

Tak więc jeśli macie MacBooka Pro z 14-calowym ekranem i chipem M1 Pro i rozważacie jego wymianę na nowego z Apple M2, to nie ma to sensu. Z prostej przyczyny, bo komputer zaoferuje mniejszą wydajność. Pomimo tego, że nowych chip wprowadza znacznie lepszy Neural Engine. To jednak dotyczy bardzo specyficznych zastosowań.

Dopiero Apple M2 Pro będzie układem godnym uwagi

Oczywiście w ciągu najbliższych miesięcy Apple zapewne wprowadzi kolejne iteracje procesora M2, czyli warianty Pro, Max i Ultra. Dopiero wtedy przesiadka z M1 Pro będzie miała sens. Samo nazewnictwo stosowane przez firmę wydaje się wprowadzać w błąd, ale tak naprawdę jest to dobre rozwiązanie. Po prostu trzeba temu przyjrzeć się bliżej i wtedy wszystko staje się jasne. Dopiski w nazwach w postaci Pro, Max itd. robią tu zasadniczą różnicę.

źródło: opracowanie własne