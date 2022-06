Nowy MacBook Air i MacBook Pro z Apple M2 na WWDC 2022? To możliwe

Nowy MacBook Air z Apple M2 pojawia się w przeciekach od dawna. Wygląda na to, że rzeczywiście zobaczymy go w trakcie WWDC 2022. Sugeruje to amerykański reseller B&H Photo, który ujawnił nam, że w drodze są także odświeżone komputery Mac Mini. Przy okazji ma pojawić się również nowy MacBook Pro.

Według informacji ze strony resellera nowy MacBook Air ma otrzymać ekran o przekątnej 14 cali. Dokładnie ma to być 13,6-calowy wyświetlacz, czyli o 0,3 cala większy względem poprzednika. Poza tym otrzyma 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB oraz procesor Apple M2.

Nowy Macbook Air i Pro z Apple M2 na WWDC 2022

Wszystko wskazuje na to, że pierwsze laptopy z Apple M2 zobaczymy już dziś w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2022. Start przewidziano na godzinę 19:00 naszego czasu. W trakcie eventu zostaną także pokazane nowe systemy operacyjne, w tym iOS 16, macOS 13 Mammoth czy watchOS 9.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło