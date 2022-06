macOS 13 Ventura — najważniejsze nowości w OS-ie. Co nowego?

macOS 13 Ventura to najnowsza wersja systemu operacyjnego dla komputerów Mac. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i najważniejsze zmiany Apple zaprezentowało w trakcie keynote otwierającego WWDC 2022. Zobaczmy sobie, jakie nowe funkcje wprowadza macOS 13 Ventura i kiedy zobaczymy to oprogramowanie.