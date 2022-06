iOS 16 beta 1 dostępny do testów. Skąd/gdzie pobrać profil dla iPhone’a?

iOS 16 beta 1 to pierwsza poglądowa wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, które trafia w ręce deweloperów aplikacji. Sporo osób zastanawia się nad tym, skąd można go pobrać i gdzie znaleźć stosowne pliki. Jest to oczywiście możliwe, choć trzeba pamiętać, że publiczny program pilotażowy rozpocznie się za kilka tygodni.

Jeśli jednak jesteście niecierpliwi, to profil z iOS 16 beta 1 znajdziecie na tej stronie. Jest to centrum zasobów dla deweloperów aplikacji. Tak więc potrzebne jest odpowiednie konto. Oczywiście niedługo pliki te będą krążyć po sieci i ich pobranie będzie możliwe z innych miejsc.

Z instalacją iOS 16 beta 1 na iPhone’ach lepiej się wstrzymać

iOS 16 beta 1 dla deweloperów to bardzo wczesne wydanie nowego software dla iPhone’ów. Jeśli planujecie zainstalować to oprogramowanie na głównym telefonie, to nie jest to dobry pomysł. Na pewno są tu pewne błędy i część aplikacji będzie odmawiać posłuszeństwa. Dlatego lepiej zrobić to na dodatkowym urządzeniu.

źródło: opracowanie własne