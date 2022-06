iOS 16 — Apple prezentuje najważniejsze nowości. Co nowego?

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Apple zaprezentowało dziś najważniejsze nowości w tym systemie. Co nowego tu znajdziemy i jakie zmiany się pojawią? Rzućmy sobie na to okiem, a już niedługo będzie można je przetestować na własnym urządzeniu wraz z iOS 16 beta, czyli poglądowym wydaniu.