iOS 16 beta 1 – jak zainstalować nowy system Apple dla iPhone’ów?

iOS 16 beta 1 jest już blisko. Pewnie zastanawiacie się nad tym, jak zainstalować nowe oprogramowanie dla iPhone’ów? Będzie to możliwe zaraz po keynote otwierającym WWDC 2022. W pierwszej kolejności aktualizację iOS 16 beta będą mogli pobrać deweloperzy aplikacji. Publiczni testerzy poczekają trochę dłużej.

iOS 16 beta 1 jest pierwszą, poglądową wersją oprogramowania Apple dla iPhone’ów, która była obiektem wielu przecieków. Zgodnie z zapowiedziami, system zobaczymy w trakcie keynote otwierającego WWDC 2022. Wkrótce nadejdzie czas na rozpoczęcie programu pilotażowego. W pierwszej kolejności system będą mogli instalować deweloperzy aplikacji. Jak to zrobić i kto może instalować iOS 16 beta 1 w pierwszej kolejności?

Jak zainstalować iOS 16 beta 1

Najwygodniejszym sposobem na zainstalowanie iOS 16 beta 1 jest instalacja specjalnego profilu. W tym celu należy zalogować się na iPhonie czy iPadzie na własnym koncie deweloperskim (można to zrobić tutaj), które wymaga specjalnego dostępu i udać się do sekcji pobierania. Tam można będzie wkrótce pobrać stosowny profil, który następnie trzeba zainstalować.

W tym celu wystarczy już tylko wykonać czynności wyświetlane na ekranie telefonu czy tabletu. Potem pozostaje już tylko uruchomić ponownie urządzenie i udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia, skąd można zainstalować iOS 16 beta 1. Pamiętajcie, że musicie mieć naładowaną baterię w co najmniej 50% lub też sprzęt musi być podłączony do źródła zasilania. W przeciwnym wypadku instalacja nie będzie możliwa.

iOS 16 beta 1 zainstalujesz na następujących iPhone’ach

iPhone SE (2. i 3. generacji), 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xs, Xs Max, Xr, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max, 13, 13 Mini oraz 13 Pro (Max)

Miejmy na uwadze, że iOS 16 beta 1 na ten moment będzie dostępne tylko dla deweloperów aplikacji. W niedługim czasie nowy system zostanie udostępniony w ramach Apple Beta Software Program. Tutaj przecieki mówią o lipcu. Wtedy będą mogli go zainstalować wszyscy zainteresowani użytkownicy iPhone’ów. Na razie to nie jest możliwe. Spodziewamy się, że druga beta zostanie wydana za około 3-4 tygodnie. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

iOS 16 beta najlepiej zainstalować na dodatkowym iPhonie. Instalowanie software w pierwszej wersji deweloperskiej na głównym telefonie nie musi być zbyt dobrym pomysłem. Oprogramowanie zapewne nie jest pozbawione błędów. Istnieje także prawdopodobieństwo, że część aplikacji na razie będzie odmawiać posłuszeństwa.

źródło: opracowanie własne