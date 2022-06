iOS 16, macOS 13 Mammoth i watchOS 9 — co wiemy o systemach Apple?

iOS 16, macOS 13 Mammoth i watchOS 9 to nowe systemy Apple, które zobaczymy w trakcie WWDC 2022. Co nowego wniosą i co już o nich wiemy? Nowości nie zabraknie. Poza tym wiemy również, które urządzenia Apple powinny dostać iOS 16, macOS 13 Mammoth oraz watchOS 9 jesienią tego roku. Najpierw czekają nas beta testy.

iOS 16, macOS 13 Mammoth i watchOS 9 to duże uaktualnienia systemów operacyjnych Apple, które zobaczymy w trakcie WWDC 2022. Tuż przed nadchodzącą konferencją zebraliśmy znane informacje o oprogramowaniu. Z pewnością jest na co czekać. Tak więc dowiedzmy się, co wiemy.

Aktualizacja iOS 16 dla iPhone bez lawiny nowości

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania iPhone’ów, ale nie spodziewajmy się zbyt wielu nowości. Pod względem wyglądu nie dojdzie do większych zmian i nadal będzie to kontynuacja projektu zapoczątkowanego dekadę temu, czyli zobaczymy podobny ekran początkowy. Wiemy jednak, że mają pojawić się interaktywne widżety oraz przebudowane powiadomienia. Uaktualnienie powinno trafić jesienią na następujące telefony z logo nadgryzionego jabłka. Poniższa lista obejmuje także iPady, które dostaną iPadOS 16.

iPhone 7 i 7 Plus

iPhone 8 i 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs, Xs Max i Xr

iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro i 13 Pro Max

iPhone SE (2. i 3. generacji)

iPad 7. generacji i nowsze

iPad Air 3. generacji i nowsze

iPad Pro (wszystkie modele)

iPad Mini 5. generacji i nowsze

iPod touch 7. generacji

Jak nietrudno zauważyć, lista zgodnych urządzenie nie obejmuje iPhone’ów 6s, 6s Plus oraz SE 1. generacji. W przypadku iPadów wsparcie zostanie porzucone dla m.in. modelu Air 2. generacji. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić.

macOS 13 Mammoth wniesie wiele zmian dla Maców z M1

Aktualizacja macOS 13 Mammoth to tegoroczny system operacyjny dla Maców. Wiemy, że wśród nowości mają być przeprojektowane preferencje systemowe, którym ma być bliżej do ustawień z iOS czy też odświeżone aplikacje Apple. Możemy się spodziewać, że firma ponownie będzie faworyzować komputery z własnymi chipami M1 (tak było już w przypadku Monterey) i to dla nich przeznaczy część nowych funkcji, które na modelach z Intelami się nie pojawią. Prawdopodobna lista maszyn z aktualizacją jesienią widoczna jest poniżej.

MacBook 12″ (dowolny)

MacBook Air z 2015 r. i późniejsze

MacBook Pro z 2015 r. i późniejsze

Mac Mini z 2014 r. i późniejsze

iMac z 2015 r. i późniejsze

iMac Pro (dowolny)

Mac Pro z 2013 r. i późniejsze

Mac Studio

watchOS 9 dla Apple Watch ma być dużą aktualizacją

Wszystko wskazuje na to, że na najwięcej nowości w trakcie WWDC 2022 mogą liczyć właściciele smartwatchy Apple Watch. Aktualizacja watchOS 9 dla zegarków z logo nadgryzionego jabłka ma wnieść wiele nowych funkcji. Obejmą one tarcze, tryb skupienia, powiadomienia, opcje z zakresu monitorowania zdrowia oraz aktywności fizycznych i wiele więcej. Lista urządzeń, które we wrześniu powinny otrzymać uaktualnienie, widoczna jest poniżej.

Series 7

Series 6

SE

Series 5

Series 4

Series 3 (być może)

iOS 16, macOS 13 Mammoth i watchOS 9 to nie jedyne nowe systemy, które Apple pokaże na WWDC 2022. Wśród nich są także tvOS oraz iPadOS z numerkami 16. Ten pierwszy powinien trafić na wszystkie wspierane modele Apple TV.

