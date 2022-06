iPadOS 16 zbliży się do macOS. Aktualizacja dla iPadów wprowadzi ważne nowości

iPadOS 16 to duża aktualizacja dla tabletów iPad, w której Apple wprowadzi wiele nowości. Obejmą one zmiany z zakresu wielozadaniowości, która zbliży je bardziej do macOS. Dzięki temu iPady nie będą już tylko „dużymi iPhone’ami”. Finalna aktualizacja iPadOS 16 ma być gotowa jesienią, a zapowiedź zobaczymy za kilka dni.