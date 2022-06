iOS 16 blisko. Tymczasem adaptacja iOS 15 na wysokim poziomie

iOS 16 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której zapowiedź jest blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć, jak przebiega adaptacja iOS 15. Ta jest na bardzo wysokim poziomie i osiągnęła pułap 85 proc., a więc naprawdę duży. Na publicznie dostępne uaktualnienie do iOS 16 przyjdzie nam jednak poczekać do września.