Nowy MacBook Air 2022 z Apple M2 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Nowy MacBook Air 2022 z Apple M2 pojawia się w plotkach od dawna. Wszystko wskazuje na to, że jego premiera odbędzie się w trakcie konferencji WWDC 2022, czyli już 6 czerwca. Cena powinna pozostać bez zmian. Jak natomiast będzie prezentować się specyfikacja techniczna i co jeszcze wiemy o tym laptopie?

Nieco większy ekran

Nowy MacBook Air otrzyma ekran o przekątnej 13,6 cala. Prawdopodobnie będzie to wyświetlacz z notchem, który mają ostatnie laptopy Apple z serii Pro. Będzie to więc nieco większy panel względem tego z poprzedniego notebooka, ale nadal o te 0,6 cala mniejszy względem 14-calowego modelu Pro. Nie spodziewajmy się jednak funkcji ProMotion, czyli odświeżania obrazu w 120 Hz.

Niekoniecznie z procesorem Apple M2

Nowy MacBook Air ma być pierwszym komputerem z najnowszym chipem z logo nadgryzionego jabłka. Mówi się o tym, że będzie to podstawowa wersja Apple M2 z 10-rdzeniowym GPU. Jednak pewne plotki mówią o tym, że firma może wprowadzić jeszcze jeden procesor z linii M1 i to właśnie on miałby znaleźć się pod obudową laptopa. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. W każdym razie będzie to jakiś nowy układ.

Cena MacBook Air 2022 raczej bez zmian

Cena nie powinna ulec zmianie względem modelu z M1. To oznacza, że nowy MacBook Air 2022 z Apple M2 powinien być dostępny od 999 dol. Pozostaje wierzyć, że firma zwiększy w nim rozmiar pamięci RAM do 16 GB w podstawowej konfiguracji, choć jest to ciężko przewidzieć. W przypadku miejsca na dane w bazowej opcji spodziewajmy się SSD o pojemności 256 GB.

Więcej złączy i MagSafe

Nowy MacBook Air zostanie przeprojektowany. Zmiany pociągną za sobą powrót interfejsów, których Apple kilka lat temu się pozbyło. Mowa o HDMI czy czytniku kart pamięci. Poza USB C znajdziemy tu też nowe MagSafe, które wprowadzono w notebookach Pro. Przy okazji do wyboru ma być kilka wariantów kolorystycznych obudowy.

Klawiatura jak w modelach Pro

MacBook Air 2022 otrzyma również nową klawiaturę, która jest w modelach Pro. Będzie ona pełnowymiarowa i górny rząd wypełnią klawisze. Na pasek Touch Bar, który jest w 13-calowej edycji Pro, tutaj nie liczmy. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nowy MacBook Air – specyfikacja techniczna

13,6-calowy ekran Retina o nieznanej rozdzielczości

procesor Apple M2 lub niwy M1

8 lub 16 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności 256 GB i większej

bateria o nieznanej pojemności

kamerka 1080p

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

stereofoniczne głośniki

złącza USB C, HDMI i MagSafe

czytnik kart pamięci

czytnik linii papilarnych Touch ID

macOS Monterey

źródło: opracowanie własne