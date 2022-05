iPhone 14 Pro otrzyma od Apple nieco przestarzały technologicznie chip

iPhone 14 Pro otrzyma procesor Apple A16 Bionic. Nie będzie to jednak najnowocześniejszy technologicznie chip. Jego produkcja odbywa się z użyciem litografii w 5 nm, a nie nowszej 4 nm, co sugerowały starsze plotki. Mimo to chip znajdujący się pod obudową smartfonów iPhone 14 Pro z pewnością będzie bardzo wydajny.

iPhone 14 Pro to smartfon, który wprowadzi różne zmiany. Nie obejmą one jednak nowej litografii dla procesora Apple A16 Bionic, który znajdzie się pod obudową tych telefonów. Niestety nowy chip pod względem technologicznym będzie nieco przestarzały. Partner firmy nie zdołał przejść na nowy proces produkcyjny.

Apple A16 Bionic dla modeli iPhone 14 Pro jest produkowany przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Firma ta zajmuje się wytwarzaniem procesorów dla telefonów z iOS od lat. Ostatnie dwa powstawały w 5-nm litografii i w tym roku miało to ulec zmianie na 4 nm. Tak się jednak nie stało i Tajwańczycy produkują nowy chip w tym samym węźle.

Chip Apple A16 Bionic tylko w modelach iPhone 14 Pro

Jakby tego było mało, to zupełnie nowy procesor mają dostać w tym roku tylko smartfony iPhone 14 Pro. Dwa tańsze modele mają dostać zeszłoroczny chip A15 Bionic, który to zresztą też powstaje w 5-nm litografii. Co nie zmienia faktu, że jest to ciągle mocny układ SoC, który oferuje dużą wydajność.

