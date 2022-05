iOS 15.6 beta 2 dostępne. Apple udostępnia też bety macOS 12.5, watchOS 8.7 i inne

iOS 15.6 beta 2 to najnowsze oprogramowanie poglądowe dla iPhone’ów. Apple udostępniło też nowe wersje watchOS 8.7, macOS 12.5 i innych systemów z numerkami 15.6. Na wiele nowości w uaktualnieniu iOS 15.6 nie ma co liczyć. Wszak wielkimi krokami zbliża się zapowiedź software dla iPhone’ów z numerkiem 16.

iOS 15.6 beta 2 trafia w ręce testerów po kilku tygodniach od udostępnienia pierwszej wersji poglądowej tego oprogramowaniaa. Dziś Apple oddało deweloperom aplikacji również nowe wydania macOS 12.5, watchOS 8.7 oraz pozostałych systemów operacyjnych z numerkiem 15.6. Program pilotażowy zbyt długo już nie potrwa.

W iOS 15.6 beta nie znajdziemy zbyt wielu nowości. To samo dotyczy się aktualizacji watchOS 8.7 dla smartwatchy Apple Wach czy macOS 12.5 dla komputerów Mac. Wynika to z faktu, że wielkimi krokami zbliża się konferencja WWDC 2022, gdzie zostaną zaprezentowane duże uaktualnienia. To tam zostanie wprowadzonych mnóstwo nowych funkcji oraz innych usprawnień.

Finalna aktualizacja iOS 15.6 pewnie wkrótce

iOS 15.6 to aktualizacja, która w finalnej wersji powinna zostać udostępniona wszystkim użytkownikom iPhone’ów jeszcze w czerwcu. Poprzedzi to edycja RC (Release Candidate), która będzie już w zasadzie sfinalizowanym oprogramowaniem. Na kilka dni przed publiczną premierą otrzymają ją deweloperzy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

