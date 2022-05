macOS 13 Mammoth wprowadzi nowe aplikacje Apple i preferencje

macOS 13 Mammoth to duża aktualizacja oprogramowania dla komputerów Mac. Co nowego wniesie? Świeże przecieki mówią o tym, że pojawią się przeprojektowane aplikacje Apple i nowe preferencje systemowe. Tym drugim w macOS 13 Mammoth ma być bliżej do sekcji Ustawienia, którą znamy z systemu iOS dla iPhone’ów.

macOS 13 Mammoth to nowy system operacyjny, który powinien trafić na te komputery Mac. Wniesie on wiele nowości. Głos w tej sprawie zabrał Mark Gurman, który na WWDC 2022 zwiastuje premierę nowego MacBook Air. Twierdzi on, że pojawią się odświeżone aplikacje Apple i nowe preferencje systemowe.

Apple w macOS 13 Mammoth planuje przebudować część aplikacji. Jeśli jednak liczycie na to, że na Macach pojawi się Zdrowie, to nie mamy dobrych wieści. Gurman to wyklucza. Podobnie zresztą jest w przypadku iPadOS 16 dla iPadów. Następnie mamy nowe preferencje systemowe. Ma być im bliżej do sekcji Ustawienia, którą znamy z iOS dla iPhone’ów.

Apple pokaże macOS 13 Mammoth w trakcie WWDC 2022

macOS 13 Mammoth zostanie zaprezentowany w trakcie keynote otwierającego WWDC 2022, czyli 6 czerwca. Tego dnia zobaczymy nie tylko nowy system operacyjny dla Maców. Spodziewamy się również iOS, iPadOS i tvOS 16 oraz watchOS 9. Nie powinno także zabraknąć pewnych premier sprzętowych.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro